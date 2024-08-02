Эксперты посоветовали полить растения нашатырем

Нашатырный спирт, или аммиак, является источником азота для растений. О том, как правильно поливать растения, рассказали эксперты «ТутНовости».

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Полив следует совершать в периоды активного роста, весной и в начале лета. Не следует поливать в жаркую погоду, поскольку это может привести к ожогам листьев. Для приготовления раствора в 10 литров воды необходимо добавить сто миллилитров нашатырного спирта (десятипроцентный раствор). Дозировка безопасна для большинства садовых и огородных растений. Комнатным растениям и цветам подойдет пятипроцентный раствор.

Существует два способа полива: корневой полив и внекорневое опрыскивание. В первом случае азот быстро попадает в зону активного поглощения корнями. Во втором он попадает на листья и восполняет недостаток вещества.

Нашатырный спирт способствует активному росту растений, образованию зеленой массы и улучшению общего состояния, он повышает устойчивость растений к болезням и к засухе или резким перепадам температуры. Аммиак также благоприятно влияет на почву.

На недостаток азота может указывать бледность или желтизна листьев, опадание или замедленный рост. При использовании аммиака следует не забывать о мерах предосторожности. При приготовлении раствора и поливе растений использовать защитные перчатки и очки. Важно избегать попадания раствора на открытые участки кожи и глаза. Хранить нашатырный спирт следует в плотно закрытой емкости вдали от пищевых продуктов и лекарств.

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