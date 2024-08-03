Дачникам посоветовали отказаться от полива растений дождевой водой
Не рекомендуется поливать растения на даче дождевой водой, так как она может навредить им, рассказала в беседе с интернет-изданием Regions садовод, телеведущая Октябрина Ганичкина. По ее словам, сейчас мало кто использует бочки для сбора дождевой воды.
"Я бы даже не рекомендовала использовать дождевую воду, если ваш участок близко расположен к городской черте. Все-таки сейчас много примесей в воздухе, это может навредить растениям, которые легко накапливают нитраты", — объяснила эксперт.
Садовод отметила, что таким образом не получится полить даже средних размеров участок, особенно в месяцы жаркого лета. Однако некоторые дачники все же наполняют бочки колодезной и водопроводной водой и поливают свой участок старым методом.
"Просто сразу из шланга от водопровода поливать нельзя. Вода должна нагреться, и в бочке на солнышке это происходит довольно быстро. Холодный полив любит, пожалуй, капуста. Также струи воды под напором могут сбивать гусениц и прочих вредителей", — добавила Ганичкина.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что завершение дачного сезона зависит от климатических условий конкретного региона, но в основном подготовку следует начать в конце сентября. Он посоветовал учитывать ряд ключевых факторов при планировании закрытия загородных участков.