Дачникам посоветовали отказаться от полива растений дождевой водой

Не рекомендуется поливать растения на даче дождевой водой, так как она может навредить им, рассказала в беседе с интернет-изданием Regions садовод, телеведущая Октябрина Ганичкина. По ее словам, сейчас мало кто использует бочки для сбора дождевой воды.

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"Я бы даже не рекомендовала использовать дождевую воду, если ваш участок близко расположен к городской черте. Все-таки сейчас много примесей в воздухе, это может навредить растениям, которые легко накапливают нитраты", — объяснила эксперт.



Садовод отметила, что таким образом не получится полить даже средних размеров участок, особенно в месяцы жаркого лета. Однако некоторые дачники все же наполняют бочки колодезной и водопроводной водой и поливают свой участок старым методом.

"Просто сразу из шланга от водопровода поливать нельзя. Вода должна нагреться, и в бочке на солнышке это происходит довольно быстро. Холодный полив любит, пожалуй, капуста. Также струи воды под напором могут сбивать гусениц и прочих вредителей", — добавила Ганичкина.



Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что завершение дачного сезона зависит от климатических условий конкретного региона, но в основном подготовку следует начать в конце сентября. Он посоветовал учитывать ряд ключевых факторов при планировании закрытия загородных участков.