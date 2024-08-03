Как правильно хранить кабачки, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, как правильно хранить кабачки, чтобы они долго сохраняли свежесть. В первую очередь, следует выбрать правильные сорта, сообщает Общественная Служба Новостей.

© Mir24.TV

Сорта, которые созревают за 40-50 дней, можно собрать до наступления холодов и дождей. Эти погодные условия способствуют гниению плодов. Также лучше выбирать сорта, которые обладают хорошей лежкостью и устойчивы к заболеваниям и вредителям.

Кабачки для хранения должны обладать плотной кожурой без порезов и повреждений. При подготовке их следует очистить от земли, но не мыть водой – это провоцирует гниение. Чтобы кабачки подсохли, их следует на один день оставить на солнце.

Лучше всего для хранения подойдут кабачки средних размеров, длиной от 15 до 45 см. С них нужно срезать плодоножку, оставив не более 5 см.

Хранить кабачки лучше при температуре от плюс 4 до плюс 10 градусов. Так они смогут сохранить свежесть и вкус на несколько месяцев. Влажность воздуха должна составлять 80-85% – плоды не высохнут и не покроются плесенью.

Кабачки рекомендуется положить в темное место, защищенное от солнечных лучей. Также помещение должно хорошо проветриваться.

Существует несколько методов хранения кабачков: в холодильнике (при этом каждый плод обертывают в пищевую пленку), на балконе или в жилой комнате в специальной корзине, в погребе или в подвале. Кабачки следует регулярно осматривать на предмет появления гнили и плесени. Засыхание или прорастание плодов свидетельствует о неправильных условиях хранения.

Ранее диетолог рассказал о полезных свойствах кабачков. Их лучше готовить в духовке или на гриле, но не жарить.