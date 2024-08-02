Как сделать своего кота счастливым: три важных ежедневных действия

Для полного счастья коту необходимо выполнять три определенных действия. При этом хозяин может неправильно их понять и запретить питомцу это делать, из-за чего пострадает эмоциональное состояние любимца.

Одиночество. Коты любят своих хозяев и привязаны к ним, однако им не требуется постоянно находиться рядом с человеком. Питомцы ежедневно стремятся к уединению. Любой кошке требуется хотя бы пара часов уединения. Не обижайтесь на любимца и не донимайте его.

Маскировка. Кошки по природе охотники. Они стремятся прятаться и маскироваться. Если вы видите, что ваш кот прячется в коробке или за шторкой, не показывайте ему, что он обнаружен. Подыграйте и покажите, что он удачно замаскировался.

Изучение территории. Котам важно оставлять метки на разных поверхностях. Если ваш любимец хочет зайти в закрытое помещение, не мешайте ему, откройте дверь.

Ранее профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Андрей Руденко рассказал, что у кошек породы мейн-кун кровь группы А, что подходит большинству других кошек. По его словам, переливание крови является серьезной проблемой в ветеринарии.