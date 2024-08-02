Червивые грибы: выбросить или забрать

Многие грибники собирают урожай неправильно. Не все знают, что червивые грибы можно не выбрасывать, а забирать домой.

Мелкие дырочки на грибах появляются из-за грибного комарика. Они не представляют никакой опасности для человека.

Часто люди не берут такие грибы из-за брезгливости. Есть простой способ, который поможет избавиться от червяков. Для этого залейте боровики и подосиновики водой с добавлением соли и оставьте их на 30 минут. Насекомые покинут грибную мякоть. После этого ополосните грибы и приготовьте из них блюдо.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что россияне могут заработать крупный штраф или даже уголовную ответственность за сбор ряда редких растений и грибов. По ее словам, среди таких цветов — ландыши и фиалки, среди грибов — вешенки и трюфель летний. Она добавила, что названия запрещенных к сбору растений и грибов внесены в Красную книгу России.

До этого старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова ранее рассказала, что штраф до 300 тысяч рублей грозит российским дачникам за выращивание шалфея предсказателей и мяты полевой. Она напомнила, что эти растения входят в число запрещенных к культивированию.