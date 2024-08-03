Кинолог перечислил признаки того, что собаке комфортно с хозяином

Если собака ориентируется на человека, значит ей комфортно с ним, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, также питомец спокойно выполняет команды, если он чувствует себя хорошо рядом с человеком.

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"Когда собаке с вами комфортно, она доверяет и ориентируется на вас. Питомцу не нужно нервничать, потому что жизнь с хозяином предсказуема: есть четкие правила, график кормления и выгула, он знает какую реакцию ждать на то или иное действие", — объяснил эксперт.



Кинолог отметил, что если питомцу комфортно с хозяином, у них выстраиваются грамотные взаимоотношения. Поэтому такая собака спокойно может оставаться одна и не тревожиться. Также питомец с радостью выполняет команды хозяина, если живет с ним в комфортных условиях.

Если домашнему животному хорошо рядом с человеком, он не испытывает стресс в ожидании изменений требований хозяина, добавил Голубев. Кроме того, такая собака спокойно занимается любимыми делами на улице и дома, выглядит ухоженной и здоровой, заключил кинолог.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области заявили, что домашние животные, преимущественно собаки, часто боятся грозы из-за громких звуков из непонятного источника. По словам специалистов, один из главных способов помочь питомцу — подготовить для него тихое место, где он сможет почувствовать себя защищенным.