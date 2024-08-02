Огородники объяснили, почему кабачки начинают гнить на грядке

Если кабачки начинают гнить на грядке, значит, весь урожай находится под угрозой. Есть несколько причин, почему овощи могут портиться, передают «Белновости».

В первую очередь это полив. Многим может показаться, что от полива ничего плохого не произойдет, и кабачки впитают нужное количество влаги. Однако с этой культурой лучше не проводить эксперименты. Из-за большого количества влаги кабачки могут гнить.

Вторая причина — севооборот. Опытные дачники советуют соблюдать его, так как от него многое зависит. Кабачки опасно сажать после некоторых культур, так как из-за этого можно лишиться урожая.

Последняя причина — азот. С ним нужно быть осторожным. Из-за избытка азота кабачки начинают гнить.

Ранее сообщалось, что томаты считаются одной из самых прихотливых культур, но умелые садоводы знают, как с ними справляться. Опытный огородник Елена Литвинова раскрыла рецепт натуральной подкормки.

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.