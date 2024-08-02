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Кабачки гниют на грядке: опытные огородники назвали главные причины

Если кабачки начинают гнить на грядке, значит, весь урожай находится под угрозой. Есть несколько причин, почему овощи могут портиться, передают «Белновости».

Огородники объяснили, почему кабачки начинают гнить на грядке
© globallookpress.com

В первую очередь это полив. Многим может показаться, что от полива ничего плохого не произойдет, и кабачки впитают нужное количество влаги. Однако с этой культурой лучше не проводить эксперименты. Из-за большого количества влаги кабачки могут гнить.

Вторая причина — севооборот. Опытные дачники советуют соблюдать его, так как от него многое зависит. Кабачки опасно сажать после некоторых культур, так как из-за этого можно лишиться урожая.

Последняя причина — азот. С ним нужно быть осторожным. Из-за избытка азота кабачки начинают гнить.

Ранее сообщалось, что томаты считаются одной из самых прихотливых культур, но умелые садоводы знают, как с ними справляться. Опытный огородник Елена Литвинова раскрыла рецепт натуральной подкормки.

До этого биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.

Дом и сад
Михаил Краснов
Елена Литвинова