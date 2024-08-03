Как сделать, чтобы в доме пахло чистотой и свежестью

Любая хозяйка хочет, чтобы в доме пахло чистотой и свежестью. Для этого обычно используются покупные освежители воздуха. Однако есть более простой и бюджетный способ.

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Возьмите бутылку с пульверизатором и влейте в нее колпачок кондиционера для белья. Средство можно взять недорогое. В ту же емкость влейте два колпачка обычной чистой воды. Закройте бутылку, взболтайте. Универсальное средство готово!

Такой раствор можно распылять на постельное белье, шторы, покрывала. Им же можно опрыскать сложенное в шкафах белье. Оно будет источать аромат при глажке. При этом, если вы будете брызгать раствор на поверхности, на них будет меньше оседать пыль.

Ранее сообщалось, что опытные хозяйки всегда имеют в запасе различные лайфхаки при уборке. Некоторые используют редкие и неожиданные компоненты, которые дают отличный результат. Один из секретов заключается в коле с пастой.

До этого NEWS.ru рассказал, как в жару обойтись без кондиционера. Сильная жара в квартире может негативно сказываться на самочувствии человека, а установить в жилище кондиционер может позволить себе не каждый. Однако есть способ справиться с духотой, и вот что делают жители знойной Индии.