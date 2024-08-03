Ученые разработали ароматические спреи для кошачьего корма

JAFC: кошек сильнее всего привлекает еда со свободными аминокислотами
Китайские ученые из Шанхайского технологического института разработали ароматические спреи для придания кошачьему корму аппетитного запаха. Инновация поможет сделать еду более привлекательной для привередливых питомцев. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Agricultural and Food Chemistry (JAFC).
Кошки обладают острым обонянием, поэтому аромат пищи играет большую роль в том, будут ли они есть предложенные угощения. Кроме того, четвероногие любимцы более чувствительны к некоторым вкусам.
В новой работе команда создала серию составов на основе куриной печени, а затем провела дегустацию готовых средств с участием десяти взрослых котов.
Для приготовления ароматных спреев исследователи гомогенизировали и подвергли субпродукты термической обработке. Затем они расщепили белки в печеночной пасте до различной степени с помощью ферментов, чтобы получить четыре различных пищевых аттрактанта.
Ученые идентифицировали более 50 различных вкусовых соединений, от тропических и цветочных до потных и резиновых.
Для вкусового теста исследователи покрыли коммерчески доступный кошачий корм куриным жиром, а затем распылили на него один из четырех аттрактантов куриной печени.
Образцы были представлены кошкам вместе с контрольным кормом со сторонним коммерчески доступным аттрактантом. Команда наблюдала, какую миску кошки выберут первой и сколько еды они съедят в течение дня.
Специалисты обнаружили, что большинство кошек предпочитали корма, обработанные аэрозолем с высоким содержанием свободных аминокислот. Эти продукты также содержали больше грибных и жирных вкусов. Меньше всего усатым дегустаторам понравились продукты с кислыми и сладкими вкусами.
По словам ученых, их открытие позволит улучшить рецептуры кормов для животных.