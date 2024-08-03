Эксперты посоветовали средство от комаров, которое можно сделать своими руками

The Mirror: в борьбе с комарами поможет спрей с корицей. Без этих насекомых не обходится ни одно лето, и более приятными они с годами не становятся. Благо существует множество способов оградить себя от этих пищащих малышей. Но что делать, если вы приехали на дачу, забыв о защите от них? Магазины очень далеко, доставки в тех краях нет. Тогда придётся выкручиваться тем, что есть с собой. Рецептом поделилась The Mirror.

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Как сделать спрей

Ингредиенты: 4 чашки тёплой воды и 2 чайные ложки корицы.

Инструкция: сначала всё это нужно смешать, потом дать настояться и в итоге слить в распылитель.

«Встряхиваете, затем добавляете половину чайной ложки медицинского спирта и половину чайной ложки средства для мытья посуды», — сообщила The Mirror.



Получившимся средством нужно опрыскать поверхности в саду. Корицу можно заменить на мяту или экстракт ванили — комары не любят их запахи.

Почему комары кусают всех по-разному

Комары — общая беда, но одни люди нуждаются в большей защите от них. Эти насекомые чаще кусают определённые группы людей. Среди них, например, спортсмены и беременные. Почему — рассказал врач-дерматолог. Читайте здесь.