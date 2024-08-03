Десять самых популярных в быту пород древесины

Рослесинфорг назвал 10 самых популярных в быту пород древесины
Специалисты Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза) назвали список из 10 самых популярных пород деревьев, которые используются в жизни человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.
"Лиственницу используют во многих сферах - от гидротехнических сооружений и строительства до производства древесных плит, мебели, бумаги. Из нее получаются отличные крепкие сваи и корабли. Сосна используется в строительстве, машиностроении, производстве мебели. Также применяется в качестве сырья для изготовления бумаги, добычи живицы, производства кормовых дрожжей. Прекрасно подходит для производства карандашей и шпал. Ель наряду с сосной является одной из основных пород древесины, применяемых в строительстве. Еловая древесина - очень ценное сырье для производства бумаги. А еще она прекрасна для изготовления струнных инструментов, например, известных скрипок Страдивари", - говорится в сообщении.
В то же время береза является хорошим материалом для выработки шпона и фанеры, изготовления лыж, стройматериалов, древесных плит, паркета и целлюлозы. Из березы еще делают палочки для мороженого и зубочистки. Бук применяется для изготовления паркета и гнутой мебели. Подойдет для изготовления весел и обувных колодок. Осина служит основным сырьем для спичечной промышленности, производства древесных плит, целлюлозы, фанеры. Также из нее получается хороший уголь для рисования.
"Из дуба строят дома и корабли, изготавливают мебель, отделочные материалы и посуду. Из него также получается прекрасный паркет и винные бочки. Ясень по своим свойствам близок к древесине дуба, поэтому применяется в тех же областях - при изготовлении мебели, паркета, в отделке, мебельной промышленности, машиностроении. Из ясеня получаются прочные бейсбольные биты. Из клена делают столешницы для ресторанов и кафе, а также кегли для боулинга. Ива прекрасно подходит для изготовления корзин и плетеной мебели, а также для теплых пчелиных ульев", - отметили в Рослесинфорге.