Десять самых популярных в быту пород древесины

Специалисты Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Рослесхоза) назвали список из 10 самых популярных пород деревьев, которые используются в жизни человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Лиственницу используют во многих сферах - от гидротехнических сооружений и строительства до производства древесных плит, мебели, бумаги. Из нее получаются отличные крепкие сваи и корабли. Сосна используется в строительстве, машиностроении, производстве мебели. Также применяется в качестве сырья для изготовления бумаги, добычи живицы, производства кормовых дрожжей. Прекрасно подходит для производства карандашей и шпал. Ель наряду с сосной является одной из основных пород древесины, применяемых в строительстве. Еловая древесина - очень ценное сырье для производства бумаги. А еще она прекрасна для изготовления струнных инструментов, например, известных скрипок Страдивари", - говорится в сообщении.



В то же время береза является хорошим материалом для выработки шпона и фанеры, изготовления лыж, стройматериалов, древесных плит, паркета и целлюлозы. Из березы еще делают палочки для мороженого и зубочистки. Бук применяется для изготовления паркета и гнутой мебели. Подойдет для изготовления весел и обувных колодок. Осина служит основным сырьем для спичечной промышленности, производства древесных плит, целлюлозы, фанеры. Также из нее получается хороший уголь для рисования.