Выворачивать или нет: как лучше стирать одежду

Сушка белья — это целая наука для многих домохозяек. Зная некоторые нюансы, можно увеличить срок годности ткани и придать ей дополнительную свежесть.

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Хозяйки сушат белье и на улице, и дома, и на балконах. Перед тем как развесить одежду, ее нужно хорошо встряхнуть, чтобы волокна растянулись и ушла лишняя вода.

Некоторые задаются вопросом, нужно ли выворачивать белье перед сушкой? Оказывается, тут есть свои тонкости.

Солнце и воздух хорошо сушат ткани, но есть нюанс. Солнечные лучи могут сделать одежду более светлой, особенно темные ткани. Поэтому вещь может стать блеклой. Если выворачивать одежду наизнанку, это позволит сохранить ее цвет и защитит от загрязнений в процессе сушки.

Ранее сообщалось, что советские хозяйки во время стирки полотенец применяли одну маленькую хитрость. Всем известен неприятный запах от полотенец и кухонных тряпок. От него тяжело избавиться даже при стирке при высоких температурах. Однако есть один верный способ.

До того NEWS.ru рассказывал, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке.