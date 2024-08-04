Священник рассказал, можно ли верующим заводить домашних животных

Отец Алексий Иванов, священник Русской православной церкви в Екатеринбурге, высказал мнение о том, что заведение домашних животных не противоречит принципам христианства.

© Вечерняя Москва

По словам священника, животные также божьи творения, и уход за ними — это проявление любви к Творцу. Однако он подчеркнул, что не стоит заводить питомца, как игрушку.

— Важно помнить, что животные — это не игрушки и не предметы для развлечения. Они требуют внимания, ухода и любви. Каждый, кто решается завести питомца, должен быть готов к этому, — объяснил отец Алексий.



Он подчеркнул, что православная традиция призывает к милосердию и состраданию ко всем живым существам. Священник считает, что помощь бездомным животным, забота о больных или брошенных питомцах — это выражение христианской любви и заботы о ближнем.

Он отметил, что некоторые верующие опасаются, что домашние животные могут отвлекать от духовной жизни. Отец Алексий добавил, что во всем нужно соблюдать меру. Если забота о питомце мешает молитве или посещению храма, стоит пересмотреть свои приоритеты и найти баланс между мирской жизнью и духовными обязанностями, передает «Новосвят».

Православным верующим ответили на вопрос о том, можно ли трудиться по воскресеньям и православным праздникам.