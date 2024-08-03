Как выглядит новый дом Бена Аффлека

Полюбуемся «холостяцкой берлогой» Бена Аффлека, покупка которой, похоже, стала финальным аккордом в его отношениях с Дженнифер Лопес. Роскошное поместье актер приобрел неделю назад — аккурат в день 55-летия супруги, которая до последнего ждала его на празднике. А теперь журналисты британского таблоида Daily Mail заполучили свежие фото этого «яблока раздора» стоимостью 20,5 миллионов долларов.

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Особняк площадью 575 квадратных метров был спроектирован и построен в начале 1940-х годов известным архитектором Клиффом Мэем, а затем тщательно реконструирован предыдущими владельцами. Дом с прилегающим участком почти в полгектара находится на границе двух элитных районов Лос-Анджелеса — Брентвуд и Пасифик-Палисейдс.

Интерьер выполнен в спокойном и утонченном стиле, без кричащих цветов и с преобладанием натуральных материалов — дерева и камня. В главном доме пять спален и шесть ванных комнат, гостиная с камином, которая может быть использована также в качестве кинозала, столовая, семейная комната и кабинет. Кроме того, на участке есть отдельно стоящий двухуровневый гостевой дом, конюшня, комната для снаряжения и, конечно же, бассейн. В общем, все, что нужно для спокойной (и, надеемся, не одинокой) жизни.

Ранее стало известно, что на самом деле стало причиной расставания Бена Аффлека и Дженнифер Лопес. Спойлер: жилищный вопрос тут ни при чем.