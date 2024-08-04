Коты и кошки сходят с ума по ночам: вот чем объясняется безумие пушистых

Многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубоки психологические и биологические причины.

В первую очередь это объясняется природными инстинктами охотника. Биологические часы кошек настроены на ночной образ жизни. По ночам они охотятся на мелкую добычу. Домашние кошки сохранили эти инстинкты.

Также ночью у них выплескивается энергия, накопленная за ночь. Когда хозяева долго отсутствуют, кошки в основном спят. К вечеру, когда люди возвращаются, у питомцев начинается пик активности.

У котов в темноте обостряются чувства. Их глаза приспособлены для ночного видения. В темноте они способны улавливать малейшие движения и слабый свет. Обостряется и слух, поэтому их провоцирует даже шум за окном.

По ночам коты любят исследовать территорию и подтверждать свои права на нее. Они могут улавливать запахи других животных, доносящиеся из соседних квартир, поэтом коты начинают мяукать и царапать мебель.

Также кошки не терпят изменений в доме. Они привыкают к обычному положению вещей и остро реагируют, если в доме что-то меняется, передают «Белновости».

Ранее японский иммунолог Тору Миядзаки разработал вакцину для продления жизни домашней кошки. Препарат уже прошел клинические испытания. Вакцина позволит продлить жизнь питомцу до 30 лет.