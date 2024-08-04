Какие овощи сажать в августе для второго урожая

Первый урожай собран, и грядки стремительно пустеют. Но кое-что можно запустить и на второй круг! О посадках начала августа «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

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Главный принцип разумного огородника — не жадничать. Поэтому прежде чем вы решите, находясь в ажитации, засеять уставшие грядки какими-нибудь новыми семенами, оцените качество почвы и спросите себя, а когда вы ее удобряли в последний раз? Если относительно недавно — сейте. Если давно — как говорится, поимейте совесть. Вы в следующем году получите больше, если отблагодарите ваши угодья за верную службу! Землю нужно перекопать, подкормить «витаминами» — удобрениями с пометкой «осенние» — и оставить до поры просто отдыхать, периодически удаляя пролезающие сорняки. Кстати, в следующем году их точно станет меньше. Перед началом холодной осени грядку можно подкормить еще раз, а затем укрыть слоем мульчи — например, скошенной травой. Тогда весной на грядке вас будет поджидать слой плодородной земли, да еще и с большим количеством земляных червей. Можно начать готовить грядки и для посадок в следующем году: раскопать их и заправлять внутрь скошенную траву и прочие растительные остатки, то, что не вмещается в компостный ящик. Такая грядка — «пирожок с начинкой» — к весне превратится в теплую «колыбель» для посадок кабачков или огурцов. Кстати, растительные остатки можно сбрасывать в то место, где в следующем году вы планируете вырастить тыкву.

Если же земля в порядке, перекопайте ее в любом случае, затем посейте то, что запланировали. Безусловно, успех и неуспех этого «предприятия» будет зависеть только от погоды. Но что-то вырастет точно. Скажу так: пару лет назад я посадил в начале августа цукини, осень была длинной и теплой, и кустики принесли просто огромное количество плодов, хотя в целом то лето считалось «не кабачковым». Удачи!

Репа: поливаем в меру

К концу октября вы соберете урожай не слишком крупных, но ароматных и сладких репок. Репа уважает рыхлую почву, но очень важно ее не переполивать.

Лук: даже осенью

До конца августа и даже в сентябре, если он будет теплым, сажайте лук на зелень — батун, шнитт, слизун, многолетние луки и даже обычные луковицы.

Кольраби: только рассада

Этот вид капусты удастся, если вы посадите ее рассадой — купленной или выращенной собственноручно. Но после 15 августа сажать этот вид капусты уже бессмысленно.

Петрушка: точно будет

Можете посеять петрушку под зиму. Она будет только рада и на следующий год уже весной принесет обильный урожай зелени.

Щавель: омолодить

Если щавель уже растет у вас, сейчас самое время разделить куртинку, омолодить старую посадку.

Редис: берегите от слизней

Как это ни удивительно, но второй урожай редиса иногда удается лучше первого: посадки реже уходят в стрелку. Берегите редиску от слизней, стоит посыпать землю вокруг нее золой.

Картофель: особый сорт

Не удивляйтесь, но ошибки нет: вы можете успеть получить небольшой урожай молодой картошки, если раздобудете сорт картофеля-сорокодневки, то есть овощ максимально быстрого срока созревания. Растите его как обычно.

Пекинская капуста: поспешите

Вряд ли капуста образует до холодов толстые кочаны, но небольшие сформирует. Напоминаем, что «пекинку» можно и посушить — будет добавка для супов зимой.

Укроп: любит свет

Главную пряность наших огородов стоит посадить на светлое место и посеять погуще. Зонтики укропа можно и засушить, зимой использовать как приправу.

Шпинат: сеем густо

Второй урожай шпината может быть не таким бурным, как первый, но наморозить «сырья» для зимних омлетов и суповых заправок вы успеете точно. Посев можно произвести и густо. То, что уберете во время прополки,можно пустить на салат.

Салат: без него никуда

Беспроигрышный вариант для второго посева. Даже если салат в итоге уйдет в цветение, вы нарежете с него достаточно листьев, а затем просто закопаете растения в грядку, где они отлично перегниют.

Рукола: без сорняков

Это ароматное растение кто-то любит, а кто-то не переносит на дух, как и кинзу. Если любите руколу — посейте ее в рыхлую, чистую от сорняков грядочку и успеете собрать урожай до зимы.

Редька: надо рыхлить

К октябрю, если погода позволит, редьки вырастут со средний кулачок. Единственное, что они остро любят, — это рыхление и полив, если будет слишком сухо. Междугрядья надо замульчировать.

Дайкон: на расстоянии

Вкуснейший дайкон можно подавать как отдельное блюдо: нарежьте его тонкими кольцами, присолите, сбрызните маслом — м-м-м, какая вкуснота! Сажая дайкон, строго соблюдайте расстояния между растениями — ну хотя бы в 5–6 см. Междугрядья тоже можно замульчировать.

Капуста белокочанная: рискнем!

С посадкой этой капусты — как повезет, друзья. Иногда посаженная в начале августа капуста к поздней осени дает плотные некрупные кочаны, которые прекрасно подходят и для квашения, и для варки супов. Но порой погода подставляет ножку, и капуста не удается. Не переживайте, листочки всегда пойдут на рагу и голубцы! Кстати, если вы испытываете трудности с завязыванием кочанов у капусты весенней посадки, то это, увы, результат перегрева почвы и растений — тоже погода. Такой уж у нас год!

Фасоль стручковая: не любит холод

Посадите фасоль так, чтобы можно было ее прикрывать от холода, когда ночные температуры начнут падать. Рассчитывать на большой урожай ее не стоит, но, как правило, к концу сентября — середине октября она принимается плодоносить и продолжает цвести до морозов. Посев важно завершить до 15 августа! В теплице она будет расти долго.

Пусть станет земля легче и плодородней

Освобожденные от выросшей зелени и отплодоносивших посадок грядки можно засеивать повторно либо дать земле «отдохнуть» и заняться улучшением ее качества. Это можно сделать разными способами. Первый — самый простой и выгодный: засейте их горохом. Соберете второй его урожай, а стебли по осени перекопаете вместе с землей, на следующий год она будет как пух! Второй вариант — засеять все сидератами. Особенно это полезно в тех теплицах, где из года в год выращивается одна и та же культура.

Кстати

В августе начинается посадка луковичных. Сначала сажают мелколуковичные растения: сциллы, мускари, крокусы, чуть позже, следом за ними, — нарциссы, хионодоксы, безвременники и так далее. В середине месяца на постоянное место сажают рассаду двухлетних растений — фиалок, маргариток, мальв, можно также, если погода благоприятствует, высадить на участок новые растения ирисов и поделить старые кусты пионов, флоксов, примул, лилейников. Также начинаются посадки роз, сирени, хвойных и прочих декоративных кустарников.