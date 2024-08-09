Пять растений для спальни, которые помогут спать лучше

По статистике, до 48 процентов людей испытывают проблемы со сном. Одним из простейших способов улучшить качество сна является добавление комнатных растений, подробнее о которых расскажет "Рамблер".

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1. Лаванда

Лаванда известна своим успокаивающим ароматом, который помогает снизить уровень стресса и тревожности. Ее эфирные масла могут замедлить сердечный ритм и снизить артериальное давление, что способствует спокойному и продолжительному сну. Разместите горшок с лавандой у кровати или используйте сушеные цветы в небольших мешочках под подушкой.

2. Сансевиерия

Также известная как "тещин язык", сансевиерия выделяет кислород ночью, что улучшает качество воздуха в спальне. Это растение также фильтрует токсины и обеспечивает свежесть, помогая вам дышать легче и спать лучше. Сансевиерия неприхотлива в уходе и прекрасно растет даже при минимальном освещении.

3. Жасмин

Аромат жасмина обладает седативными свойствами, которые способствуют расслаблению и улучшению качества сна. Исследования показали, что вдыхание аромата жасмина может улучшить настроение и снизить уровень беспокойства, обеспечивая более глубокий и спокойный сон. Поставьте горшок с жасмином на подоконник и наслаждайтесь его успокаивающим ароматом.

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4. Валериана

Корни валерианы издавна используются в лечебных целях для улучшения сна и снятия нервного напряжения. Это растение выделяет приятный аромат, который помогает быстрее засыпать и улучшает качество сна. Валериана требует яркого солнечного света, поэтому ее лучше ставить возле окна.

5. Плющ обыкновенный

Плющ — отличное растение для очищения воздуха от токсинов и улучшения его качества. Он также помогает уменьшить количество плесени в воздухе, что может быть полезно для людей с аллергиями и астмой. Поставьте плющ на полку или подвесите его в кашпо, чтобы он свисал каскадом, создавая зеленую и спокойную атмосферу.

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