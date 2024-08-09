$86.56+0.6194.13+0.29
Почта

Пять растений для спальни, которые помогут спать лучше

По статистике, до 48 процентов людей испытывают проблемы со сном. Одним из простейших способов улучшить качество сна является добавление комнатных растений, подробнее о которых расскажет "Рамблер".

Пять растений для спальни, которые помогут спать лучше
© dreamstime.com

1. Лаванда

Лаванда известна своим успокаивающим ароматом, который помогает снизить уровень стресса и тревожности. Ее эфирные масла могут замедлить сердечный ритм и снизить артериальное давление, что способствует спокойному и продолжительному сну. Разместите горшок с лавандой у кровати или используйте сушеные цветы в небольших мешочках под подушкой.

2. Сансевиерия

Также известная как "тещин язык", сансевиерия выделяет кислород ночью, что улучшает качество воздуха в спальне. Это растение также фильтрует токсины и обеспечивает свежесть, помогая вам дышать легче и спать лучше. Сансевиерия неприхотлива в уходе и прекрасно растет даже при минимальном освещении.

3. Жасмин

Аромат жасмина обладает седативными свойствами, которые способствуют расслаблению и улучшению качества сна. Исследования показали, что вдыхание аромата жасмина может улучшить настроение и снизить уровень беспокойства, обеспечивая более глубокий и спокойный сон. Поставьте горшок с жасмином на подоконник и наслаждайтесь его успокаивающим ароматом.

Шесть съедобных цветов из вашего сада и лучшие рецепты

4. Валериана

Корни валерианы издавна используются в лечебных целях для улучшения сна и снятия нервного напряжения. Это растение выделяет приятный аромат, который помогает быстрее засыпать и улучшает качество сна. Валериана требует яркого солнечного света, поэтому ее лучше ставить возле окна.

5. Плющ обыкновенный

Плющ — отличное растение для очищения воздуха от токсинов и улучшения его качества. Он также помогает уменьшить количество плесени в воздухе, что может быть полезно для людей с аллергиями и астмой. Поставьте плющ на полку или подвесите его в кашпо, чтобы он свисал каскадом, создавая зеленую и спокойную атмосферу.

Ранее мы писали, как фазы луны влияют на рост растений.