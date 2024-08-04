Для одежды и от прыщей: как черный перец пригодится в быту

Черный перец широко применяется в кулинарии. Им посыпают практически все блюда. Однако есть и другие варианты его использования. Вот что говорят опытные домохозяйки.

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Наверняка вы сталкивались с тем, что одежда теряет цвет. Однако от этого можно легко защититься. Перед стиркой добавьте к вещам небольшую ложку перца. Далее постирайте при низкой температуре.

Еще один вариант применения пряности — лечение прыщей. Перец относится к одним из самых мощных антисептиков. Соедините две ложки йогурта с ложкой жидкого меда и перца. Полученную субстанцию нанесите и оставьте как маску на 15 минут, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что опытные хозяйки всегда имеют в запасе различные лайфхаки при уборке. Некоторые используют редкие и неожиданные компоненты, которые дают отличный результат. Один из секретов заключается в коле с пастой.

До того NEWS.ru рассказывал, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.