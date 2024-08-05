Три способа применения кокосового масла в быту

Хорошее кокосовое масло отлично сохраняет красоту и молодость на долгие годы. Однако этот продукт подходит не только для уходовых процедур. Вот как можно его применять.

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Если у вас появилась царапина или мелкая рана, то кокосовое масло спасет. Оно обладает отличным заживляющим эффектом. Рана затянется намного быстрее.

Если у кокосового масла истек срок годности, его можно использовать в качестве полирующего средства для мебели и других предметов из дерева.

Кроме того, если петли дверей начали скрипеть, их можно обработать кокосовым маслом. Оно справится буквально за секунду.

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