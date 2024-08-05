В каких местах в квартире чаще всего появляется плесень

Плесень чаще всего появляется в ванной комнате и на кухне, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он уточнил, что любое плохо проветриваемое помещение заведомо становится благоприятной средой для грибка.

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Нормальный уровень влажности в квартире — 40–60%, но есть места, такие как ванная и кухня, где эти значения всегда превышены. Вообще, любое плохо проветриваемое место — потенциально благоприятная среда для размножения грибка. Плесень очень «любит» места рядом с сантехникой, швы между кафелем, углы, пространство под плинтусом. Если оконные рамы были установлены неправильно или отошел уплотнитель, в зазорах тоже могут появиться черные и зеленые пятна, — объяснил собеседник.

Васильев отметил, что эффективные средства от плесени можно найти на маркетплейсах или в строительных магазинах. Эксперт указал, что при выборе нужно обращать внимание на состав: водная основа предназначена для борьбы с грибницей, масляная — для создания на поверхности защитной пленки. Кроме того, необходимо изучить, для какого материала предназначается средство.

Ранее доцент кафедры профессионального и технологического образования Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказала, что верхнюю одежду можно защитить от опасных для человека плесени и грибка за счет обработки уксусом, лимонным соком или содой. По ее словам, такие вещи нужно регулярно стирать или отдавать в химчистку.