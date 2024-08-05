Кинолог рассказал, как жаркая погода влияет на поведение собак

Жаркая погода влияет на снижение активности собаки. Некоторые владельцы тревожатся, если питомец отказывается от пищи, но на самом деле в жару это нормальная реакция организма. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Он объяснил, что в летний период собаки могут меньше двигаться из-за жары, у некоторых снижается аппетит. Питомец становится медлительнее, предпочитает оставаться в тени, избегает активных игр. В жаркие дни собаки много пьют, поэтому следует всегда проверять наличие свежей воды в миске.

Кинолог посоветовал кормить питомца ранним утром и поздним вечером, когда еще нет активной жары. Если собака отказывается от пищи, то не стоит насильно заставлять ее есть. Важно вовремя убирать открытые консервы в холодильник, летом еда быстро портится, передает РИАМО.

При этом ветеринары отмечают, что не стоит давать питомцам сладкое. Оно способно вызвать ожирение, а также проблемы с полостью рта. Если собака съест шоколад, то она может серьезно отравиться, передает издание argumenti.ru.

Также кинолог Владимир Голубев рассказал, как защитить собаку в жару.