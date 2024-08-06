Обновляем интерьер: способы, которые изменят комнату без ремонта

Бывает, что хочется чего-то нового в интерьере квартиры или дома, но нет желания делать косметический или капитальный ремонт. Освежить помещение можно и без ремонта. Рассказываем о возможных способах, с помощью которых вы сможете изменить интерьер комнаты без особых затрат.

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Уберите лишние вещи

Если вы выбрали такой способ изменения интерьера, сначала определите, что вас устраивает в комнате, а что нет. К примеру, можно представить себе комнату абсолютно пустой, а потом подумать, что из предметов, которые в ней находятся, вы хотите оставить.

Можно сделать рулеткой замеры, начертить общий план комнаты и на листе бумаги нарисовать, что и где должно остаться. В процессе этого какие-то вещи окажутся лишними — именно их и стоит убрать. Иногда в процессе анализа того, что стоит убрать, приходит понимание, что в комнате не лишние вещи, а наоборот, чего-то не хватает. Например, вы можете решить, что нужно купить какой-то яркий оригинальный пуф, мягкое кресло, журнальный столик.

Сделайте перестановку

Поменять интерьер в комнате можно с помощью перестановки. Чтобы не тратить силы на бесконечные передвижения мебели, лучше использовать способ, аналогичный определению лишнего в помещении. Начертите план комнаты, замеряйте размеры мебели и на бумаге попытайтесь расположить все так, как вы считаете необходимым. Еще можно вырезать из бумаги фигуры по форме мебели и двигать их на плане — так не придется ничего перерисовывать и получится быстрее найти подходящий вариант. В ходе перестановки можно:

выделите в гостиной обеденную зону или зону для отдыха;

сделать в спальне зону для чтения книг, например, поставить туда кресло-качалку или мягкое кресло;

зонировать кухню, если ее площадь позволяет это сделать. Например, поставить небольшой диван.

При перестановке мебели можно попробовать изменить комнату и сделать планировку более интересной. Не бойтесь смелых решений, даже если они сначала кажутся вам неверными. К примеру, попробуйте отодвинуть кресла и диван от стен в комнате. Можно развернуть кресло под углом или поставить его напротив дивана, а между ними — журнальный столик. Обратите внимание на то, что размещение дивана внутри комнаты может оказаться очень успешным решением при перестановке. Часто это позволяет визуально увеличить пространство.

Купите новую скатерть на стол

Обновление интерьера — это не обязательно перестановка или поиск ненужных предметов мебели в квартире, которые стоит убрать. Иногда даже приобретение новой скатерти украсит и изменит внешний вид помещения. Как минимум, скатерть может скрыть какие-то дефекты стола и добавить в общую палитру необходимый цвет, сделать яркий акцент.

Сейчас в продаже есть много скатертей, которые неприхотливы в уходе. К примеру, многие обработаны специальной водоотталкивающей пропиткой, благодаря чему они не пачкаются и не так сильно, как другие, впитывают в себя пятна. К тому же даже при наличии каких-то загрязнений скатерть можно постирать в машинке, а сам материал выглядит максимально натурально, к примеру, как лен или рогожка. Еще у подобных скатертей красивая фактура, а материал очень приятный на ощупь.

Чтобы не ошибиться с выбором цвета, лучший вариант — купить какие-то однотонные скатерти пастельных оттенков. Так скатерть впишется практически в любую кухню. Учтите, что светлые скатерти нужно чаще стирать, но они, с другой стороны, добавят свежести.

Оживите одну или несколько стен с помощью трафаретного рисунка

Такой вариант подойдет, если вам надоели однотонные стены. Но если в вашей комнате обои уже с рисунком или на стенах сложная фактура, то трафарет на стене — это не ваш вариант.

Для выполнения работ нужен трафарет, кисточка, малярный скотч и краска. Обратите внимание, что на емкости с краской обычно указывают какие именно поверхности можно окрашивать — если использовать краску для другого типа поверхности, желаемого результата может не быть.

В ходе работ трафарет нужно приклеить малярным скотчем, затем аккуратно прокрасить место с выбитым рисунком кисточкой. При покраске важно следить, чтобы трафарет плотно был прикреплен к стене. К примеру, если поверхность очень фактурная, то есть опасность, что рисунок расплывется. Но если будут небольшие ошибки или неровности, их можно подкрасить обычной художественной кистью.

При выборе краски есть несколько вариантов. К примеру, можно заколеровать белую краску в необходимый цвет. Либо использовать другой вариант — взять несколько небольших баночек необходимого цвета и оттенка. Если нужно совсем немного краски, можно взять тестеры — у них небольшой объем и так у вас не будет больших остатков материала после работ. Среди самых популярных трафаретов — листья. Такой вариант оживит интерьер и позволит сделать его более уютным, в том числе и за счет использования зеленого цвета.

Замените постельное белье

За счет нового постельного белья светлого оттенка вы сможете не только изменить, но и освежить интерьер. Но светлое белье — это тоже риск пятен, которые невозможно будет отстирать, поэтому можно выбрать вариант из другой цветовой гаммы. К примеру, неплохо будут смотреться ткани розовые, голубые и зеленые, но нужно выбирать с учетом цветовой гаммы всего интерьера комнаты.

Постелите в комнате коврик

Такой вариант может помочь скрыть какие-то недостатки напольного покрытия. Особенно это подходит для съемных квартир, к примеру, когда нет желания красить пол или менять продавившийся столом линолеум, поцарапанный ламинат.

Если использовать ковер с узором, он поможет лучше сочетаться разным цветам и оттенкам помещения. При помощи ковра можно также зонировать помещение. К примеру, на ковер можно поставить диван, кресло и журнальный столик, отделив часть комнаты от спальной зоны, если это помещение одновременно выполняет функции спальной и гостиной.

Ковры с длинным ворсом подойдут, если в доме нет животных и маленьких детей, поскольку их тяжелее чистить. Хлопковый ковер — более практичный вариант, к тому же среди таких изделий много вариантов с узором.

Повесьте в комнате новые шторы

Шторы способны значительно изменить ваше помещение. Иногда люди отказываются от удобных в использовании жалюзи или ролл штор в пользу портьер. Это добавляет комфорта и делает комнату более уютной. Если вы хотите повесить блекаут шторы, то учтите, что они больше подойдут для спальни. Если не подходят длинные шторы, можно рассмотреть вариант римских или рулонных штор. Они выполнят свою функцию, но при этом не будут целиком закрывать окно.

Если есть желание добавить в помещение роскоши, но вы ограничены в возможных палитрах, можно купить фактурные шторы, к примеру, из бархата или из рогожки. Такие варианты даже в базовом цвете будут выглядеть нестандартно.

Комментирует Алеся Высоцкая, руководитель текстильной студии Интерьерного салона №1: «Один из самых эффективных способов обновить интерьер — это смена текстиля. Даже без перестановки мебели ткани могут радикально освежить его вид. Так, новые шторы и тюли могут не просто отличаться по цвету и рисунку от предыдущих, но и по-другому передавать солнечный свет, добавляя или убавляя теплоту тона. В хорошей текстильной студии вам помогут создать новые палитры цветов и сочетания орнаментов для штор, занавесок, покрывал, ковров и, если есть такая возможность, обоев».

Повесьте постеры

На стену комнаты можно повесить какие-то постеры или картины. При использовании такого способа обновления интерьера стоит выбирать варианты, сочетающие в себе цвета палитры комнаты. Это позволит связать все цвета в единую цветовую композицию.

Если вы хотите повесить несколько постеров, лучше выбирать их таким образом, чтобы они сочетались по цвету и тематике. Часто их сразу продают наборами — по несколько штук. В таких наборах уже согласованы палитра и содержание.

Обновите поверхность мебели с помощью самоклеящейся пленки

Это сравнительно недорогой способ обновить и интерьер и мебель, которая со временем износилась и выглядит не очень хорошо. Но есть важное требование — поверхность мебели должна быть гладкой. Если есть желание обновить не только фасад, но и всю мебель целиком, в таком случае лучше выбирать пленку нейтральных цветов, на которых нет ярко выраженных узоров. Саму пленку нужно приклеивать четко по инструкции и действовать аккуратно. Это связано с тем, что любой пузырек воздуха или даже небольшое смещение в сторону может испортить внешний вид всей поверхности.

Купите чехлы для мебели

Если хочется заменить мебель, но при этом не тратить много средств, то хороший вариант — приобрести чехлы. К примеру, чехлом можно закрыть старый диван, кресла. Использование чехлов удобно тем, что при наличии каких-то пятен их можно снять и постирать. Еще важный момент — многие чехлы сейчас выпускают с водоотталкивающей пропиткой. Это позволяет использовать их еще практичнее.

Сделайте акцент на какой-то стене

Такой способ обновления интерьера более трудозатратный, но эффект от него будет больше. К примеру, на одну из стен можно наклеить интересные обои. При этом не обязательно менять обои на всей поверхности одной стены. К примеру, это может быть часть стены — возле кровати, рабочего места или за телевизором. Таким образом можно будет зонировать помещение.

Обои не обязательно покупать дорогие, но не забывайте, что еще придется тратиться на расходные материалы. Это клей, кисти и валики. Еще важно помнить, что клей должен подходить к материалу — такую информацию обычно указывают на упаковке материала.