Названы преимущества умной стиральной машины перед обычной

Дорогие стиральные машины имеют множество различных функций. Но стоит ли за них переплачивать?

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К функциям умных стиральных машин, которые позволяют сэкономить время, относятся следующие. Это возможность управлять ими через Wi-Fi, отложенная стирка, сушка, дозагрузка белья, распознавание типа ткани и её цвета.

Если же говорить о тех функциях, которые отличают дорогую стиральную машину от дешёвой, то это автовзвешивание белья, выведение пятен, обработка паром. Умная стиральная машина будет взвешивать бельё и рассчитывать необходимое для этого количество воды, порошка, кондиционера.

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Стиральные машины, обладающие умным управлением, могут хорошо удалять пятна. Необходимо лишь для этого нажать определённую кнопку.

Также существуют стиральные машины с парогенератором и без него. Естественно, модели с этим устройством стоят дороже, но они добавляют во время стирки пар и повышают таким образом её эффективность, при помощи режима паровой стирки хорошо очищают вещи с лёгкими загрязнениями без геля и порошка, уменьшают количество аллергенов и бактерий в вещах.

За последние годы появились и другие функции в умных «стиралках». Например, анализ метеопрогноза, расписание стирки, удаление шерсти питомцев, самостоятельная очистка, мониторинг дисбаланса, лёгкая глажка и пр.