Наклейки – это удобный способ маркировки и декорирования предметов, но их удаление часто оставляет неприятный липкий след. Этот остаточный клей не только портит внешний вид, но и собирает пыль и грязь.

Один из самых действенных способов удаления липкого слоя от наклейки – использование подсолнечного масла. Этот метод подходит практически для любых поверхностей.

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Возьмите чистый ватный диск. Обмакните его в подсолнечном масле. Аккуратно проведите смоченным диском по месту, где остался клей. Сухим ватным диском удалите размягченный клей вместе с маслом.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.