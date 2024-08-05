Что делать при ожогах от крапивы

В период отпусков, когда многие отправляются на дачу, в деревню, есть риск получить травму от взаимодействия с природой. К таким, например, относятся ожоги от крапивы. Как правильно действовать, если вы или кто-то из родных попал в такую ситуацию, рассказал дерматолог, венеролог Павел Ворожейкин.

© Российская Газета

В беседе с KP.RU он объяснил, что при соприкосновении с крапивой жалящие волоски вонзаются в кожу и впрыскивают ряд химических веществ, вызывая жжение и аллергическую реакцию.

Эксперт советует при получении такого ожога вынуть по возможности "застрявшие" жалящие волоски крапивы, если они остались, и промыть ожог проточной водой. И поскольку ожог вызван кислотой, ее хорошо нейтрализует щелочь - травмированное место можно обмыть слабо концентрированным раствором соды из расчета 1-1,5 чайных ложки на 0,5 литра воды.

При повышенной чувствительности также важно принять антигистаминный препарат, а место ожога обработать аптечным гелем или кремом с антигистаминным или гормональным действующим веществом.

Дерматолог при этом подчеркивает, что после ожога крапивой недопустимо мазать кожу маслами, мазями и косметическими кремами. Это чревато осложнениями.

Кроме того, если предпринятые меры не облегчили состояние, а отек стал обширным, следует обратиться к врачу.