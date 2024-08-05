Какие цветы нужно высадить осенью, чтобы они радовали весной

Осень — это не только время сбора урожая, но и довольно-таки горячая пора для подготовки к весеннему цветению вашего садового или дачного участка. Или даже просто клумбы возле дома. Многие садоводы знают, что высадка цветов осенью помогает им укрепиться и порадовать яркими красками уже с первыми теплыми днями.

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Почему стоит высаживать цветы осенью?

Преимуществ сразу несколько, вот они:

Закаливание: осенние цветы успевают укорениться, укрепиться и приспособиться к почве до наступления зимы.

Раннее цветение: такие растения начинают цвести и радовать нас раньше, чем те, которые были высажены весной.

Меньше болезней и вредителей: осенью активность вредителей снижается, что снижает риск повреждения молодых растений. Итак, что будем высаживать осенью?

Тюльпаны

Это одни из самых популярных весенних цветов. Они прекрасно подходят для осенней посадки, так как нуждаются в периоде холода для прорастания. Выбирайте здоровые луковицы локальных сортов и высаживайте их на глубину около 10—15 см. Сажайте тюльпаны на солнечных местах с хорошо дренированной почвой.

Нарциссы

Это еще один крайне популярный выбор для осенней посадки. Они хорошо переносят зимние морозы и радуют яркими цветами ранней весной. Луковицы нарциссов лучше покупать у местных флористов, высаживайте их на глубину 15—20 см. Эти цветы предпочитают полутенистые участки и рыхлую почву.

Крокусы

Это первые весенние цветы нежных оттенков, которые появляются сразу после таяния снега. Они прекрасно подходят для создания красивых цветников. Луковицы крокусов высаживайте на глубину 5—8 см постарайтесь не заливать большим количеством воды. Выбирайте места с хорошим дренажем, чтобы избежать гниения луковиц.

Гиацинты

Они привлекают внимание своими яркими и ароматными цветами. Они замечательно подходят для осенней посадки и требуют минимального ухода. Луковицы гиацинтов высаживайте на глубину около 10 см. Эти цветы больше любят солнечные места и плодородную почву.

Ирисы

Многолетники, которые зацветают ранней весной. Они имеют множество сортов с разнообразной окраской. Корневища ирисов высаживайте через равные промежутки на глубину 5—7 см. Эти цветам больше по душе солнечные участки и почва с хорошим дренажем, позаботьтесь о нем заранее.

Полезные советы и секреты, которыми делится опытный садовод Валентина Прошина: