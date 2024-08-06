Перечислены лучшие средства от плесени в квартире

Эффективным народным средством против плесени являются водные растворы на основе нашатыря, столового уксуса или перекиси водорода, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он подчеркнул, что водная основа предназначена для борьбы с грибницей, а масляная — для создания на поверхности защитной пленки.

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Водная основа предназначена для борьбы с грибницей, масляная — для создания на поверхности защитной пленки. Рекомендую выбирать средство в формате пульверизатора для большего удобства. Хорошие результаты показывают народные растворы на основе нашатыря, белизны, столового уксуса или перекиси водорода, — заявил Васильев.



По его словам, большинство составов выделяют резкий запах и содержат вещества, опасные для кожи, слизистых и дыхательных путей. Поэтому обработкой от плесени лучше заниматься летом, когда тепло и есть возможность организовать тщательное проветривание, отметил эксперт.

Не забывайте про меры безопасности, работайте только в респираторе, очках и перчатках. Где бы вы ни обнаружили плесень, важно устранить первопричину и исключить условия, в которых размножается плесень: тогда средства будут наиболее эффективными, — подытожил Васильев.



Ранее технолог Елена Ершова рассказала, что верхнюю одежду можно защитить от опасных для человека плесени и грибка за счет обработки уксусом, лимонным соком или содой. По ее словам, такие вещи нужно регулярно стирать или отдавать в химчистку.