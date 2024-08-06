Ветеринар предупредила о влиянии ретроградного Меркурия на животных

Это может выражаться в изменении поведения, ухудшении самочувствия и «эмоциональных качелях».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Ангелина Сиротина порекомендовала владельцам питомцев уделять им больше внимания, покупать игрушки и применять успокоительные препараты.

«Изменение построения планет всегда играет большое значение, как на поведение и самочувствие людей, так и на самочувствие и поведение животных. Конечно, реагировать будут, скорее всего, животные, которые высоко эмоциональные. У меня был сеанс, мы обсуждали с пациентом изменение поведения кота. Видимо, как раз это одно из проявлений, потому что с котом было всё благополучно, вдруг он стал себя вести очень нервно и шипеть непонятно куда, поведение очень изменилось. Абсолютно точно это могут вызывать какие-то эмоциональные качели, животное может плохо себя чувствовать, возможно, какие-то болевые ощущения испытывать, либо просто вообще непонимание происходящего. Точно так же, как на многих полнолуние действует — и на людей, и на животных. Здесь нужно прислушаться. Ничего не произойдёт, если вы больше времени будете уделять своим питомцам, купите им дополнительно какие-то игрушки и, конечно же, нужно подавать успокоительные препараты, которые тоже в данной ситуации поддержат эмоциональный фон животного».

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