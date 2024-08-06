Эксперт рассказал, матрас из какого материала лучше всего покупать

От выбора матраса зависит ваше самочувствие, здоровье, настроение. Но из поролона или холкона лучше его брать?

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Поролон. Это мягкий и гибкий материал, поэтому лежать на таком матрасе будет комфортно. Однако со временем он потеряет упругость, может начать проседать. Кроме того, поролон удерживает тепло, что в жару может быть неприятно.

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Холкон. Он упругий, хорошо держит форму. Поэтому даже спустя время такой матрас не деформируется. Также холкон является дышащим и гипоаллергенным материалом.

Выбор между двумя вариантами матрасов зависит от ваших потребностей. Если вам нужен бюджетный матрас на короткий срок, то берите поролоновый. Если же вы хотите что-то долговечное, комфортное, особенно при склонности к аллергии, покупайте матрас из холкона.