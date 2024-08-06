Почему нельзя купать собак в городских прудах

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил о рисках купания собак в городских прудах из-за вирусов и бактерий. Об этом пишет РИАМО.

Он отметил, что в стоячей воде, особенно в жаркую погоду, могут размножаться опасные микроорганизмы. Также в водоем могут попадать вредные вещества с улиц — автомобильные жидкости или реагенты.

Голубев рекомендовал купать питомцев за пределами города, где редко купаются люди, и не более 20 – 25 минут, чтобы избежать переохлаждения. Он также напомнил, что нельзя кидать собаку в воду и рекомендовал надевать на нее спасательный жилет во время купания.