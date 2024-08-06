Как правильно убрать и сохранить капусту?

Капуста сохранит вкусовые качества и полезные свойства долгое время только в том случае, если ее вовремя убрать и правильно заложить на хранение, пишет Общественная Служба Новостей.

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Капуста готова к уборке, если она достигла максимального размера, характерного для данного сорта. Внутренние листья растения должны быть цвета слоновой кости, а внешние могут стать синеватыми. Еще один признак того, что капуста созрела, – желтение и подсыхание нижних листьев.

Убирать капусту рекомендуется с помощью острого ножа, которым аккуратно срезают кочаны, не повреждая их. Уборку нужно делать в сухую, ясную и прохладную погоду. Кочаны капусты следует срезать с кочерыжкой длиной 3 см и несколькими неплотно прилегающими зелеными листьями, которые защищают от механических повреждений. После уборки капусту нужно положить на несколько дней в сухое прохладное помещение, чтобы срезы подветрились.

Хранить капусту можно несколькими способами: уложить в ящики, пирамиды, обернуть глиной или подвесить в погребе. Перед этим ее следует тщательно отсортировать, отобрав только здоровые, крепкие кочаны, удалить все лишние листья и просушить в сухом, теплом и хорошо проветриваемом месте.

Идеальная температура для хранения составляет от 0 до плюс 1 градуса Цельсия, а влажность воздуха – 90–95%. Если хранить капусту в ящиках, нужно проложить каждый слой бумагой или соломой. Если в песке, – насыпать его тонкий слой на дно ящика, уложить капусту и засыпать. Мешки для хранения потребуются из натуральных материалов, например, хлопка или льна. Если же использовать глину, то нужно обмазать каждый кочан, дать высохнуть и уложить в ящики или корзины.

Ранее были даны советы по хранению кабачков. Они должны обладать плотной кожурой без порезов и повреждений. При подготовке к хранению их следует очистить от земли, но не мыть. Хранить кабачки лучше при температуре от плюс 4 до плюс 10 градусов.