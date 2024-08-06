Как приготовить отбеливающую смесь для химчистки

Подушка используется каждый день, поэтому белая ткань постепенно желтеет. Кроме того, на них оседают пыль, ороговевшие частицы кожи и грязь. Вот универсальная паста, которая поможет вернуть ткани белоснежный цвет.

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Процедуру нужно проводить в солнечный день. Приготовьте отбеливающую смесь: разбавьте водой соду, чтобы она приобрела пастообразную консистенцию. Нанесите на поверхность подушки при помощи губки и оставьте на 30 минут.

За это время сода устранит пыль, запахи и других загрязнения. Далее смочите чистую тряпку белым уксусом 9% и протрите подушку круговыми движениями. Оставьте подушки сушиться на солнце.

Ранее сообщалось, что сушка белья — это целая наука для многих домохозяек. Зная некоторые нюансы, можно увеличить срок годности ткани и придать ей дополнительную свежесть. Хозяйки сушат белье и на улице, и дома, и на балконах. Перед тем как развесить одежду, ее нужно хорошо встряхнуть, чтобы волокна растянулись и ушла лишняя вода. Некоторые задаются вопросом, нужно ли выворачивать белье перед сушкой? Оказывается, тут есть свои тонкости.