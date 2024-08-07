Знакомая ситуация: вы хотите насладиться прохладным напитком, но боитесь сломать ногти, открывая банку? Не волнуйтесь! Существует простой и эффективный способ решить эту проблему, не прибегая к помощи посторонних предметов.

Все, что вам понадобится – это еще одна жестяная банка. Возьмите вторую жестяную банку и ее дном подденьте язычок той банки, которую вы хотите открыть.Таким образом, вам не придется использовать свои ногти или другие предметы, чтобы открыть банку.

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Этот лайфхак особенно полезен для тех, кто носит длинные ногти или недавно сделал маникюр.