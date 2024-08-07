Как правильно хранить фрукты и овощи в холодильнике

Фрукты, овощи и ягоды лучше всего употреблять свежими, однако если такой возможности нет, то их нужно хранить либо в холодильнике, либо в сухом и прохладном месте. О том, какие правила при хранении продуктов нужно соблюдать, рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

«Если нет возможности разделить продукты, то стоит сочетать их между собой, обращать внимание на схожесть – кабачки и огурцы, цветная капуста и брокколи, картофель и свекла», – посоветовала диетолог.

Бурякова отметила, что при хранении овощей и фруктов в холодильнике важно не допустить дополнительного впитывания влаги, поэтому продукты не стоит убирать в полиэтиленовый пакет. В этом случае образуется конденсат, из-за которого содержимое начинает быстрее портиться.

Также не стоит держать в холодильнике продукты в бумажных пакетах, так как они тоже намокают. Лучше всего держать овощи в раздельных ящиках или контейнерах, рассказала эксперт изданию Тульская служба новостей.

«Стекло имеет преимущество, поскольку оно более экологичное. Не весь пластик качественный и подходит для хранения еды. Подобные контейнеры впитывают запахи, окрашиваются. Если у человека есть возможность хранить фрукты и овощи в стеклянных контейнерах, то это идеальный вариант», – рассказала эндокринолог.

По словам врача, некоторые россияне моют овощи и фрукты перед тем как положить их в холодильник, однако из-за этого продукты начинают быстрее портиться. Однако здесь есть компромиссный вариант – после мытья их можно тщательно высушить и отправить в холодильник.

Ранее диетолог Людмила Микитюк рассказала, можно ли есть очищенные яблоки, если они уже потемнели. Эксперт объяснила, что потемнение кожуры и мякоти происходит из-за реакции железа, которое содержится в фрукте и окружающей среды. Такое явление не говорит о том, что яблоки испортились, поэтому их можно смело есть.