Как заставить кошачий наполнитель для лотка служить дольше

Многие хозяева кошек сетуют, что наполнитель в лотке приходится часто менять. При этом кошачий туалет источает неприятный запах. Вот как можно «продлить жизнь» наполнителю с помощью простых и доступных средств.

На помощь придет обычная сода. Она точно есть в любой квартире. Пищевая сода нейтрализует все лишние запахи. Она позволит существенно продлить срок службы наполнителя.

Также вам поможет зеленый чай. Сухие листья хорошо справляются с неприятными запахами. При этом зеленый чай источает приятный аромат, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубокие психологические и биологические причины. В первую очередь это объясняется природными инстинктами охотника. Также ночью у них выплескивается энергия, накопленная за день.

До этого японский иммунолог Тору Миядзаки разработал вакцину для продления жизни домашней кошки. Препарат уже прошел клинические испытания. Вакцина позволит продлить жизнь питомцу до 30 лет.