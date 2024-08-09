Какие грибы можно собирать в августе

Благодаря погодным условиям в столичном регионе можно насобирать целую корзинку грибов. Миколог, грибник, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал «Вечерней Москве», что можно найти на тихой охоте в Подмосковных лесах в августе.

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По словам эксперта, в лесах уже пошла основная грибная волна. Улов от тихой охоты будет богат на те виды, которые чаще всего собирают грибники.

— Белые подберезовики, лисички, моховики, маслята, вешенки уже присутствуют. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы идти в лес за грибами. И судя по погоде в ближайшие недели, скорее всего, ситуация с грибами в самой Москве и по всей Московской области будет хорошей, — заверил эксперт.

Пока в лесах нет только привычных для осени опят и основной массы говорушек, уточнил грибник.

Недавно в лесу Ленинградской области обнаружили редкие черные лисички. Такие диковинки редкость и в Подмосковье, отметил миколог:

— В подмосковных лесах все не так хорошо с редкими деликатесными грибами. Их почти нет. Здесь, скорее, надо ориентироваться на индивидуальный вкус грибников, что им нравится. Некоторые считают деликатесными грибы-зонтики, другие любят есть млечники, а некоторые считают деликатесным грибом и лисички. Зависит от вкуса, — подчеркнул Вишневский.

Черные лисички — большая редкость для Москвы и области. И все же удача может улыбнуться каждому, заверил эксперт. Такие грибы удавалось находить в районе Покровское-Стрешнево. Но чаще черные лисички растут на севере или же ближе к Краснодарскому краю, добавил миколог.

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