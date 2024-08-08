Эксперт объяснил, почему некоторые кошки так любят есть траву

Кошки руководствуются инстинктами. В том числе и когда что-нибудь едят, включая траву.

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Очищение организма. Трава может вызывать рвотный рефлекс, благодаря чему организм кошки очищается от шерсти, инородных элементов и пр. Кроме того, растительность оказывает слабительное действие.

Освобождение от проглоченной шерсти. Во время вылизывания себя кошка может случайно проглотить шерсть. Чтобы освободиться от неё естественным образом, она ест траву.

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Получение питательных веществ. Известно, что в траве содержится фолиевая кислота. Она участвует в образовании гемоглобина, поддерживает здоровье клеток. В организме кошки к этому же эта кислота не производится.