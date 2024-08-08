Эксперт объяснила, как правильно ухаживать за холодильником

Холодильник – бытовой предмет, без которого нельзя представить повседневную жизнь. Но при этом важно помнить, что это устройство требует правильного ухода. В противном случае холодильник становится источником повышенной опасности, рассказала иммунолог Евгения Паршина.

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Современную жизнь нельзя представить без бытового прибора – холодильника. Благодаря этому устройству, продукты могут долго храниться, сохраняя свою свежесть. Но без правильного ухода холодильник становится источником повышенной опасности, предупредила иммунолог Евгения Паршина.

Дело в том, что поддерживаемая в нем температура не может убить бактерии, в том числе угрожающие жизни, поэтому они продолжают размножаться на продуктах питания. Иммунолог предупредила, что речь о сальмонелле, листерии, клостридии, кишечной палочке.

Все эти бактерии могут попасть в холодильник с яйцами, мясом, морепродуктами и немытыми овощами и фруктами, с молочными продуктами.

Что касается сроков хранения продуктов, здесь стоит соблюдать сроки, прописанные на упаковке. Там же чаще всего говорится, при каких температурах нужно хранить те или иные продукты. Убирать в холодильник блюда, которые не остыли, также не нужно.

Немаловажный момент – гигиена самого холодильника, регулярно размораживая его и протирая влажной салфеткой. При этом нужно использовать дезинфицирующие растворы, чтобы очистить патогены со стенок, и повесить освежители воздуха для холодильников, добавила в разговоре с «АиФ» Паршина.

Соблюдение всех этих правил и хранение продуктов согласно товарному соседству позволит не только сохранить срок службы самого устройства, но и убережет от проблем со здоровьем, уверена врач.

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