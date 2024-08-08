Ветеринар дала советы по выбору кошки

Стоит обращать внимание на характер животного. Внешность для питомца — не главное. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала фелинолог Ангелина Сиротина.

«Если занимаетесь активным поиском кошки, не надо смотреть на внешность. Мы живём не с картинкой, а живым существом, который имеет свой характер и темперамент. Нужно изучить примерный характер той или иной породы. Естественно, чтобы внешний вид вам не претил, потому что есть экзотический внешний вид. Нужно посмотреть, подходит ли вам такая кошка, поговорить с заводчиком или со знакомыми, у кого планируете взять котёнка, рассказать о своих пожеланиях, потому что есть строптивые котята, навязчивые, которые лезут ко всем».

Ранее фелинолог рекомендовала добавлять петрушку в кошачьи миски в жару. Предварительно зелень стоит мелко нарезать. Мочить животное не стоит, оно может простудиться, рассказала Людмила Макарова.