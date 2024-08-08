Составлен список самых активных пород кошек

Самыми активными кошками считаются корниш-рекс и русская голубая, рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Евгений Цыпленков. Специалист отметил, что как такового разделения на умных и глупых кошек нет. По его словам, этих животных разделяют по подвижности.

Как такового разделения пород на умных и неумных нет, есть тип психики. Есть разделение, насколько кошка подвижная, спортивная. Например, русская голубая или корниш-рекс. Вот они активные, подвижные, — пояснил Цыпленков.

Подвижностью отличаются и сиамские коты, уточнил ветеринар. Специалист подчеркнул, что в человеческом порядке измерения при этом данная порода может казаться более глупой из-за своей активности. Он добавил, что сиамским котам проще сначала сделать, а уже потом подумать.

Сиамские коты более активные, хотя в нашем порядке измерения они, конечно, глупее, чем более спокойные кошки. Другие кошки все-таки немножко подумают, а потом начинают делать, а этим проще сделать, чем подумать, — заключил ветеринар.

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен ранее рассказала, что у владельцев кошек реже случаются инфаркты и инсульты. Специалист отметила, что риски сердечного приступа снижаются почти на треть. По ее словам, это связано со способностью питомцев снимать тревогу и стресс.