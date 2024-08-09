Как приятно пахнуть, не используя тонну парфюма

Наверное, каждый перед выходом из дома обязательно брызгается любимым духами. При этом некоторые не жалеют парфюма, в результате чего получается навязчивый аромат, который сильно бьет в нос окружающим. Опытные хозяйки рассказали, как можно приятно пахнуть, не выливая тонну духов на себя.

Достаточно добавить при глажке один пшик любимых духов или каплю понравившегося эфирного масла. Ароматизируйте воду и заливайте ее в специальный резервуар для воды в утюге.

В итоге поглаженные вещи будут иметь легкий приятный аромат. Он не будет бить в нос, а вам не придется брызгаться духами перед выходом.

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