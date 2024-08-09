Садовод рассказала, почему огурцы могут вырасти кривыми

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, почему огурцы могут вырасти кривыми.

— Первая причина, почему искривились огурцы, — это недоопыление. Вторая — резкий стресс, обычно температурный. Допустим, было тепло, а потом вдруг похолодание с дождями, и наоборот, — отметила эксперт в комментарии Москве 24.

Для защиты от перепада температур необходимо закрывать огурцы на ночь. То же самое следует делать в условиях дождливой погоды и резкого похолодания.

Чтобы привлечь пчел и других насекомых-опылителей, можно посадить рядом с огурцами морковник. Его следует разместить около грядки или посадить в теплице. Либо стоит выбирать партенокарпические огурцы, которые не требуют опыления.

По прогнозам синоптиков, август обещает быть жарким. А это значит, что сад и огород поливать придется регулярно. Как это делать правильно — подробнее в материале «Вечерней Москвы».