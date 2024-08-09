Жительница Пензенской области нашла в лесу необычный гриб

Любительница «тихой охоты» из Пензенской области поделилась своим последним уловом из леса в сообществе «Грибники Пензенской области» во «ВКонтакте».

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Фотография гриба необычного, ярко-красного цвета заинтересовала подписчиков. Один из комментаторов предположил, что женщина нашла редкий сатанинский гриб, яд которого не разрушается после термической обработки. При этом другой подписчик паблика уточнил, что для подтверждения этой информации ему необходимо больше данных — например, снимок среза гриба и фото с других ракурсов.

«Он такой страшный, что мне не хотелось его и разглядывать, трогать, ногой перевернула и фото сделала. Рос в смешанном лесу, с преобладанием дуба», — поделилась женщина.

До этого в Башкирии мужчина во время пробежки в лесу нашел грибы-гиганты и показал их в соцсети.

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