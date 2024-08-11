Назван простой способ отмыть натяжной потолок

Отмыть натяжной потолок без использования дорогостоящей бытовой химии удастся с помощью нашатырного спирта. Простой способ избавиться от пыли и грязи на нем назвали эксперты издания «Тут Новости».

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Специалисты предложили взять чайную ложку нашатыря и развести с водой в соотношении 1:10, после чего оттереть полученной смесью потолок. Они заверили, что данное средство поможет очистить даже трудновыводимые пятна, однако предупредили, что лучше всего оно будет работать на глянцевых поверхностях.

Ранее в этот же день россиян призвали не обклеивать все стены в комнате одинаковыми обоями — в противном случае помещение станет неуютным.