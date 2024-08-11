Как избавиться от запаха в стиральной машине

Неприятный запах в стиральной машине часто возникает из-за скопления влаги в труднодоступных местах, где могут образовываться плесень и бактерии, а также из-за остатков моющих средств, оседающих в фильтрах и на резиновых уплотнителях.

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Эксперты рекомендуют перед применением уксуса тщательно очистить видимые загрязнения и промыть фильтр и лоток для моющих средств.

Особое внимание стоит уделить уплотнителям, которые могут скрывать в себе грязь и влагу. Для удаления запаха лучше всего использовать белый девятипроцентный столовый уксус. Об этом сообщает ресурс «ТутНовости».

Специалисты советуют налить 1-2 стакана уксуса в отделение для основной стирки и запустить машину на самом горячем режиме без белья. Эта комбинация высокой температуры и уксуса не только устранит запах, но и поможет избавиться от загрязнений. После завершения цикла специалисты рекомендуют приготовить раствор из уксуса и воды в равных пропорциях и тщательно обработать им резиновые уплотнители, дверцу и барабан машины. Чтобы окончательно избавиться от запаха, следует запустить дополнительный цикл полоскания с чистой водой. В профилактических целях эксперты советуют проводить такую очистку раз в 1-2 месяца, чтобы стиральная машина оставалась чистой и свежей.

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