Модель Елена Перминова показала интерьер виллы на Мальдивах, в которой отдыхает вместе с семьей. Блогерша опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Недавно Елена Перминова вместе с мужем Александром Лебедевым и детьми отправилась на Мальдивы. Семья остановилась на вилле, интерьер которой выполнен в «природной палитре цветов». Внутри стоит мебель из эко-материалов. На территории есть бассейн и личный пляж.

Елена Перминова состоит в отношениях с Александром Лебедевым, который на 27 лет ее старше. В 2020 году бизнесмен сделал предложение модели, однако пара пока не сыграла свадьбу. По словам Перминовой, они с Александром переживали кризисы в отношениях и три раза расставались. После последней крупной ссоры предприниматель вернулся к модели, только когда узнал о ее четвертой беременности.

Знаменитость родила троих сыновей и дочь: 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Накануне Елена Перминова опубликовала редкое фото с миллиардером Александром Лебедевым. Супруги позировали в частном джете.

Ранее жена миллиардера Лебедева показала фигуру до и после отпуска.