Какие овощи сажать в августе на даче и на огороде

Опытные дачники знают, что даже в последний летний месяц можно кое-что посадить. Культуры, которым стоит уделить внимание в августе, назвала агроном Анастасия Коврижных.

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Говоря об овощных культурах, которые можно успеть вырастить за несколько месяцев, оставшихся до завершения дачного сезона, нужно отметить, что это должны быть скороспелые растения с небольшим по продолжительности вегетационным периодом. Культуры, срок созревания которых превышает два месяца, высаживать в августе нецелесообразно – они просто не успеют вызреть до наступления осенних заморозков.

В топ-5 овощей, рекомендованных экспертом, вошел всеми любимый весенний овощ – редис. Оптимальное время для посадки в августе – первая треть месяца. Обращайте внимание на сроки созревания, указанные на упаковке с семенами. Хорошим предшественником будет горох, поскольку редис предпочитает рыхлые почвы.

Еще один представитель семейства крестоцветных – редька – также прекрасно подходит для высадки в августе. Лучше всего высаживать эту культуру в начале месяца. Выбирайте солнечное место и не забывайте о поливе, сообщает издание «БелНовости».

Свекла, посаженная в августе, также вполне успеет вызреть до холодов, причем корнеплоды будут более сочными и сладкими чем те, что вырастают летом. Единственный минус августовской посадки свеклы – сравнительно небольшой размер корнеплодов и сниженная лёжкость.

Белокочанная капуста – еще один кандидат на посев в августе. Выбирайте раннеспелые сорта и сажайте семена непосредственно в грунт.

Как это ни удивительно, но в августе можно посадить даже огурцы – ранние сорта этого овоща принесут плоды до морозов, и вы успеете закрутить еще как минимум баночку-другую маринованных огурчиков на зиму.

В августе также можно получить урожай свежей зелени. Посадите укроп, петрушку, салат, руколу, шпинат и наслаждайтесь витаминами до поздней осени.

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