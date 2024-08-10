Ученые обнаружили неочевидную опасность для человека в микроволновках

Предметом пристального внимания ученых на этот раз стали микроволновые печи, а точнее, количество и разнообразие бактерий, обитающих внутри этих устройств. Выяснилось, что, несмотря на высокие температуры и микроволновое излучение, бактерии прекрасно приспособились к жизни в микроволновках.

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Ученые проанализировали соскобы из 30 СВЧ-печек, причем выбрали для эксперимента как устройства установленные на обычных кухнях, так и приборы, которыми пользовался неограниченный круг лиц (посетители разных учреждений и буфетов), а также микроволновки, которые находились в лабораториях и применялись как лабораторное оборудование.

По результатам проведенного исследования ученые смогли выделить 747 родов микробов 25 различных бактериальных типов. Среди выявленных типов бактерий доминировали представители четырех типов – протеобактерии, бактерии-фирмикуты, актинобактерии и бактероиды, сообщается в издании Frontiers in Microbiology.

В числе бактерий, обнаруженных на поверхностях микроволновок, были и такие потенциально опасные для здоровья человека виды, как клебсиеллы, энтерококки и аэромонады. Энтерококки и клебсиеллы являются причиной возникновения многих инфекций, в том числе инфекций мочевыводящих путей, бактериального эндокардита, менингита, острых кишечных инфекций. Аэромонада менее опасна для человека, хотя и она может вызывать серьезные заболевания, например гастроэнтерит.

Ученые посоветовали регулярно проводить дезинфекцию внутренних и внешних поверхностей микроволновой печи и протирать микроволновку изнутри после каждого использования.

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