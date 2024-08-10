Как ускорить созревание томатов

Период вегетации томатов длится долго. Так, от мартовского посева рассады до появления плодов проходит 5-6 месяцев, а у высокорослых сортов это занимает до семи месяцев. Некоторым огородникам хочется побыстрее получить урожай, и издание “Глас Народа” поделилось тематическими лайфхаками.

“Обычно помидоры созревают в августе-сентября, но на большей территории России лето оказывается коротким и далеко не всегда жарким. Томатам же для созревания и приобретения красного цвета нужно много тепла и солнечного света”, - объяснили в источнике.

Огородникам рекомендуется, например, добавить 10 капель йода и 1 литр нежирного молока в ведро воды, а затем опрыскать томаты таким раствором. Это предотвратит появление фитофторы и благотворно скажется на созревании плодов. Также в конце лета следует удалить все новые бутоны и цветы, ведь плоды не успеют созреть, а растение потратит силы на ненужное развитие. На средних и низких кустах можно срезать все лишние и слабые цветочные кисти, чтобы растение опять же “концентрировалось” на созревании плодов.