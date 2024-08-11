Как подкормить огурцы в августе, чтобы они продолжили плодоносить

Если подкормить огурцы в августе, они будут радовать вас плодами практически до первых заморозков. Главное – соблюсти пропорции и относиться к растениям с любовью.

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Большинство дачников и садоводов уверены, что огурцы в августе вырастить трудно: ночи становятся холоднее, сеянцы, посаженные в начале лета, теряют силы, плети начинают желтеть и вянуть. На самом деле период плодоношения этого овоща может продолжаться вплоть до заморозков. Однако чтобы «заставить» огурцы плодоносить, нужно прибегнуть к небольшой хитрости – приготовить овощу вкусное угощение или, говоря научным языком, питательную подкормку.

Огурцы довольно требовательны к питательности грунта, тем более в конце основного сезона плодоношения, поэтому в августе им особенно необходима подкормка. Если вовремя внести необходимое удобрение, огурцы получат поддержку для дальнейшего роста и развития.

Огурцы прекрасно «отзываются» на карбамид, также известный как мочевина, и на минеральные удобрения. Чтобы приготовить раствор для подкормки, возьмите столовую ложку двойного суперфосфата (это универсальное фосфорное удобрение для всех культур) и по две столовых ложки карбамида и сульфата калия (он же сернокислый калий). Размешайте эти удобрения в 10 литрах воды и внесите под корень растений, советует издание «БелНовости».

Можно провести и внекорневую подкормку раствором мочевины – полить огуречные листья. В этом случае пропорции будут немного иными: достаточно будет одной столовой ложки мочевины на 10-литровое ведро воды, поскольку это высококонцентрированное удобрение.

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